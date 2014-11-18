美国数据：11月NAHB房屋市场指数上升至58，10月为54

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透纽约11月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心指数反弹，从10月录得2月来最大跌幅回升，因建筑商认为楼市改善呈现劲道。
NAHB在声明中表示，11月NAHB/富国房屋市场指数从10月的54上升至58，好于接受路透访问的分析师的平均预期55。
11月的读数是连续第五个月站在50以上。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。
“低利率、买家可负担的房价和大量职位创造令楼市稳步复苏，”NAHB的首席经济学家David Crowe表示，“在今年开局缓慢后，该数据连续第五个月保持在50以上，我们预计动能将会持续至2015年。”
独栋房屋销售分项指标从10月的57上升至62。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从10月的64攀升至66；潜在买家客流量指标从10月的41上升至45。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%