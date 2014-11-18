美国数据：11月NAHB房屋市场指数上升至58，10月为54

路透纽约11月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心指数反弹，从10月录得2月来最大跌幅回升，因建筑商认为楼市改善呈现劲道。

NAHB在声明中表示，11月NAHB/富国房屋市场指数从10月的54上升至58，好于接受路透访问的分析师的平均预期55。

11月的读数是连续第五个月站在50以上。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。

“低利率、买家可负担的房价和大量职位创造令楼市稳步复苏，”NAHB的首席经济学家David Crowe表示，“在今年开局缓慢后，该数据连续第五个月保持在50以上，我们预计动能将会持续至2015年。”

独栋房屋销售分项指标从10月的57上升至62。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从10月的64攀升至66；潜在买家客流量指标从10月的41上升至45。(完)