全球金市：金价从两周高位回落，因日本经济衰退带动美元上涨

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透纽约11月17日 - 金价周一从稍早触及的两周高位回落，分析师说，因日本经济衰退带动美元上涨，以及强劲的技术阻力可能也进一步限制金价的短期升势。
美元兑日圆急升至七年高位，之前数据显示日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。
之后日圆缩减跌幅，但美元兑一篮子货币 仍上升0.4%。
美国10月制造业产出温和上升，也削弱黄金的避险吸引力。
1922GMT，现货金 下挫0.1%，报每盎司1,187.15美元，之前触及10月31日来最高1,193.95美元。
分析师称，任何金价短期升势都将可能在1,211美元附近的50日移动均线遭遇强大技术阻力，黄金自8月初以来从未升穿该水平。
“下一道技术阻力位将是50日移动均线，这是过去几个月来的强大阻力位，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。
黄金在11月7日下跌至四年半低位每盎司1,131.85美元，因美元升至数年高位。
在黄金投资消息方面，在今年第三季，对冲基金Paulson & Co持有的全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的头寸维持不变，不过，索罗斯大幅降低其持有的Barrick Gold Corp和其他几家金矿公司ETF的头寸。
其他贵金属方面，现货铂金 下跌1%，报每盎司1,199.50美元，现货钯金 升0.6%，报765.72美元。现货白银 下挫0.7%，报每盎司16.14美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。