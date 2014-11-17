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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 04:05 BJT

纽约期市：收割压力拖累ICE期棉下跌，徘徊在五年低位附近

路透纽约11月17日 - 棉花期货周一下跌，徘徊在上周触及的五年低位附近，因主要棉花种植国收割加速，令市场承压。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收跌0.53美分，或0.9%，报每磅59.10美分。

美元上涨，加重棉花市场压力。美元兑一篮子主要货币 上涨，升向周五触及的四年高位。

大部份商品市场下跌，全球市场表现不一，此前数据显示日本滑入衰退，令投资者意外。

全球三大棉花生产国之一的美国和印度的棉花收割提速。今年两国的棉花产量预料将大幅增加，与此同时，中国棉花需求放缓，因中国政府改革棉花收储政策。

随着美国棉花收割展开，交易所库存从一年低位回升。ICE最新数据显示，交易所棉花库存周五上升至24,148包，之前为20,364包。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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