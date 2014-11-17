纽约期市：收割压力拖累ICE期棉下跌，徘徊在五年低位附近

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透纽约11月17日 - 棉花期货周一下跌，徘徊在上周触及的五年低位附近，因主要棉花种植国收割加速，令市场承压。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收跌0.53美分，或0.9%，报每磅59.10美分。
美元上涨，加重棉花市场压力。美元兑一篮子主要货币 上涨，升向周五触及的四年高位。
大部份商品市场下跌，全球市场表现不一，此前数据显示日本滑入衰退，令投资者意外。
全球三大棉花生产国之一的美国和印度的棉花收割提速。今年两国的棉花产量预料将大幅增加，与此同时，中国棉花需求放缓，因中国政府改革棉花收储政策。
随着美国棉花收割展开，交易所库存从一年低位回升。ICE最新数据显示，交易所棉花库存周五上升至24,148包，之前为20,364包。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。