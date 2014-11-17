美国股市: 道琼工业指数收涨0.07%，Nasdaq指数下跌0.37%

路透纽约11月17日 - 美股标普500指数周一小升，收位创纪录最高，因价值1,000亿美元的企业并购活动盖过对外国经济增长的担忧，此前数据显示日本经济滑入衰退。

道琼工业指数 收升13.01点，或0.07%，至17,649.75点；标准普尔500指数 上涨1.50点，或0.07%，至2,041.32点；Nasdaq指数 下跌17.537点，或0.37%，至4,671.002点。

Nasdaq指数下跌，受包括亚马逊 和Netflix 在内的大型科技股下滑拖累。亚马逊下跌1.5%，报323.05美元，Netflix滑落1.3%，报381.14美元。(完)