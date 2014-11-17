美国股市: 道琼工业指数收涨0.07%，Nasdaq指数下跌0.37%

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透纽约11月17日 - 美股标普500指数周一小升，收位创纪录最高，因价值1,000亿美元的企业并购活动盖过对外国经济增长的担忧，此前数据显示日本经济滑入衰退。
道琼工业指数 收升13.01点，或0.07%，至17,649.75点；标准普尔500指数 上涨1.50点，或0.07%，至2,041.32点；Nasdaq指数 下跌17.537点，或0.37%，至4,671.002点。
Nasdaq指数下跌，受包括亚马逊 和Netflix 在内的大型科技股下滑拖累。亚马逊下跌1.5%，报323.05美元，Netflix滑落1.3%，报381.14美元。(完)
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。