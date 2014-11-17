国际油市：油价因日本经济衰退而下跌，但跌幅受OPEC臆测所限

* 布兰特原油小跌，因俄罗斯和委内瑞拉似乎正协调维护油价的计划

* 油市稍早下跌逾1美元，因担心日本经济衰退

路透纽约11月17日 - 油价周一缩减稍早录得的跌幅，之前俄罗斯和委内瑞拉似乎正协调一项维护油价的计划，不过，布兰特和美国原油仍然收低，因担心日本经济衰退。

指标布兰特近月原油合约 收跌0.10美元，报每桶79.31美元，之前跌最多1.47美元，至77.94美元的日内低位。

近月美国原油 收跌0.18美元，报每桶75.64美元，日低为74.71美元。

日本第三季经济环比年率意外萎缩1.6%，因消费疲弱和出口下降，令经济滑入衰退。

“可以说，日本经济衰退拖累大部分市场走低，包括原油。但油市遇到另一个更大的难题：石油输出国组织(OPEC)即将举行会议，将维持原油产量不变。”

交易商正在观望，看是否有迹象显示OPEC将在11月27日会议上就减产达成一致，以应对被广泛认为石油供应过多的问题。因担心供应过剩，布兰特原油已从6月触及的115美元以上的高位回落了约30%。

俄罗斯国有石油公司Rosneft 称，公司执行长将在11月25日飞往维也纳。消息令市场臆测，他将与其他部分OPEC成员国尝试协调保护油价的行动。

委内瑞拉表示，该国外交部长拉米雷斯和俄罗斯能源部长诺瓦克已在莫斯科会面，讨论了抗击油价下跌。同时，伊朗石油部长尚甘尼周日指责部分国家，为拒绝通过减产来稳定价格编造藉口。

此前，沙特财长Ibrahim Alassaf的讲话，巩固了该国不会减产的观点。沙特财长表示，预料油价下跌不会直接影响沙特明年预算和政府支出。Alassaf还表示，应该由市场力量来决定油价水平。(完)

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