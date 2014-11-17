《日本重要政经日程》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，尽管需求坚挺

路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。