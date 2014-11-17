《日本重要政经日程》--11月18日

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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0120 - 标售一年期贴现国库券
0130 - 标售20年期公债
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。