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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.68 -0.12 -0.30 1913959

搜狐 49.23 -1.73 -3.39 279760

网易 101.12 +0.48 +0.48 385929

百度 244.15 -5.55 -2.22 4365160

台湾

台湾积体电路 21.91 -0.49 -2.19 3676594

联电 2.12 -0.04 -1.85 55494

日月光 6.11 -0.08 -1.29 365254

硅品精密 7.17 -0.03 -0.42 297129

和信超媒体 0.96 -0.06 -5.87 98531

友达 4.60 -0.02 -0.43 340332

中华电信 30.09 -0.28 -0.92 24943

台湾国际航电 55.81 -0.14 -0.25 995198

香港

中国移动 61.21 -1.96 -3.10 155811

中国联通 14.50 -0.29 -1.96 72075

中国电信 62.25 -2.31 -3.58 12875

中芯国际 5.33 -0.13 -2.38 14807

电讯盈科 6.62 +0.13 +1.96 39968

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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