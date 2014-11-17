《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 39.68 -0.12 -0.30 1913959
搜狐 49.23 -1.73 -3.39 279760
网易 101.12 +0.48 +0.48 385929
百度 244.15 -5.55 -2.22 4365160
台湾
台湾积体电路 21.91 -0.49 -2.19 3676594
联电 2.12 -0.04 -1.85 55494
日月光 6.11 -0.08 -1.29 365254
硅品精密 7.17 -0.03 -0.42 297129
和信超媒体 0.96 -0.06 -5.87 98531
友达 4.60 -0.02 -0.43 340332
中华电信 30.09 -0.28 -0.92 24943
台湾国际航电 55.81 -0.14 -0.25 995198
香港
中国移动 61.21 -1.96 -3.10 155811
中国联通 14.50 -0.29 -1.96 72075
中国电信 62.25 -2.31 -3.58 12875
中芯国际 5.33 -0.13 -2.38 14807
电讯盈科 6.62 +0.13 +1.96 39968
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻； 审校 白云)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。