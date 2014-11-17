版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 
    
    11月17日当周
    
    11月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          10月            --      -0.4%
                                (较前月)                              --      -0.3%
    
    11月19日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月    逆差10,500  逆差9,583
                 出口(较上年同期)                                  +4.5%      +6.9%
                 进口(较上年同期)                                  +3.4%      +6.2%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周           --    买超11,239
             外资投资日本股票(亿日圆)                                --    买超10,552
    
    11月20日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             11月初值          --        52.8
    
    11月21日(五)
    暂无重要数据。    
    
    11月24日当周 
    
    11月24日(一)
    暂无重要数据。
    
    11月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                           11月           --         105(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐