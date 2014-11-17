澳新经济指标预测--11月18日-11月25日****

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日当周 11月18日(二) 暂无重要数据 11月19日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- -1.0% PPI产出物价 -- -0.5% 11月20日(四) 暂无重要数据 11月21日(五) 暂无重要数据 11月24日当周 11月24日(一) 暂无重要数据 11月25日(二) 暂无重要数据 (完)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。