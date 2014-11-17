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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 06:21 BJT

****澳新经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    11月17日当周
    
    11月18日(二)
    暂无重要数据
    
    11月19日(三)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价           第三季             --        -1.0%
                               PPI产出物价                              --        -0.5%
    
    11月20日(四)
    暂无重要数据
    
    11月21日(五)
    暂无重要数据 
    
    11月24日当周
    
    11月24日(一)
    暂无重要数据 
    
    11月25日(二)
    暂无重要数据 (完)
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