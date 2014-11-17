金砖国家：11月17日股汇市收盘纵览

路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.5%，收报985.88点。

中国股市：沪综指冲高回落收跌，沪港通正式启动惟获利盘趁高出局

香港股市：收低1.2%，沪港通启动

中国汇市：人民币收涨，沪港通正式开闸短期提振明显

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巴西股市：巴西股市波动盘中较大，市场上有关总统罗塞夫会提名谁出任财长的传言满天飞。指标股指Bovespa指数 收低1.0%，报51,256.99点。 拉美汇市：巴西雷亚尔由跌转升，有关财长提名人的传言满天飞

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南非股市：小幅下跌，建筑类个股Group Five 大跌，抵消了金矿股因金价上涨带来的良好表现。指标Top-40绩优股指数 收跌0.23%至45,031点，综合指数 下滑0.17%至50,511点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，市场关注通胀数据及本周央行利率决定

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印度股市：升至纪录高位，因印度国家银行(SBI) 公布7-9月季度资产质量好于预期后，激起饱受坏账压力的银行业复苏的希望，提振国有银行股大涨。指标BSE股指 涨幅一度达0.57%，至28,205.71点的历史高位。该指数收高0.47%报28,177.88点。NSE指数 收升0.49%，报8,430.75点，此前触及8,438.1点的纪录高位。

印度汇市：连续第三个交易日下跌，接近一个月最低点，此前数据显示日本陷入衰退，引发对全球经济增长的担忧，即便印度最近的外资流入一直较强劲。印度卢比兑美元 收报61.73/74，上周五收盘价为61.72/73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.12%，报1,004.130点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.22%，报549.18点。