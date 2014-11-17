美国农业：出口商向中国出售111,095吨2014/15销售年度大豆--美农业部

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透华盛顿11月17日 - 美国农业部周一宣布，民间出口商向中国出售111,095吨美国大豆，交付日期为2014/15销售年度。该销售年度是从9月1日开始。
美国农业部称，所公布的销售总量中包括之前曾经公布的被销往未知目的地的50,641吨大豆。
根据法律，出口商如果一天内销售的大宗商品总量达到10万吨、或一个报告周期内销售总量达到20万吨，都必须立即上报。若销量未达到上述报告标准，可以每周报告一次。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。