欧元区金融：欧洲央行称将以“侵入性”方式检测银行业务模式

路透法兰克福11月17日 - 欧洲央行(ECB)在成为欧洲最具权力的银行监管机构后，承诺第一年将对银行业务模式进行“侵入性”的检查，目标在于避免可能导致欧元区银行倒闭的风险积聚。

欧洲央行高级监管官员Korbinian Ibel周一表示，新的欧元区金融监管机构首先将对风险最高的大型银行进行业务模式检查，其次才是潜在威胁较小的银行。

“我们将采取侵入性的手段来审核业务模式，将采用与过去截然不同的办法，”他在一个金融会议上表示。

欧洲央行对欧元区银行业资产负债情况完成全面测试后，在11月4日接手成为欧元区首要金融监管机构。该项测试有13家银行未能通过，并曝露出95亿欧元的资金漏洞。

“对于风险分析，我们也将采行‘侵入性’的方式，”Ibel表示，“我们会试着找出风险，并询问银行准备如何应对。”

Ibel表示，欧洲央行已经做好准备，挑战对成长或通胀过度乐观的假设，测试银行业务的财务状况、获利能力或者策略立场，能否让银行经受住压力的考验。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)