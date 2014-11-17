美国与加拿大经济指标预测--11月18日-11月25日****

中国保险：强化监管力度持续整治市场乱象，严密防控风险--保监会
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月17日当周
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257
11月19日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月14日当周 -- 372.9
再融资指数 -- 1,590.3
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7
建筑许可年率(万户) 104.0 103.1
11月20日(四)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29
四周均值(万人) -- 28.5
续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.4 55.9
1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.3 20.7
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%
11月21日(五)
1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正5 正3
综合指数 正4
11月24日当周
11月24日(一)
1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1
1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5
11月25日(二)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%
除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.3%
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5%
GDP最终销售 +2.5% +4.2%
GDP消费支出 -- +1.8%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +4.8%
房价指数 -- 214.0
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 -- -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.6% +5.6%
1500 美国消费者信心指数 11月 94.9 94.5
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 郑茵)
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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