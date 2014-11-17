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市场报道 | 2014年 11月 18日 星期二 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月17日当周

11月18日(二)

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.6%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.5% +1.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257

11月19日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月14日当周 -- 372.9

再融资指数 -- 1,590.3

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7

建筑许可年率(万户) 104.0 103.1

11月20日(四)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29

四周均值(万人) -- 28.5

续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.4 55.9

1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517

1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.3 20.7

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%

11月21日(五)

1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正5 正3

综合指数 正4

11月24日当周

11月24日(一)

1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1

1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4

1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5

11月25日(二)

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%

除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.3%

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5%

GDP最终销售 +2.5% +4.2%

GDP消费支出 -- +1.8%

GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%

核心PCE物价指数 +2.0% +1.4%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +4.8%

房价指数 -- 214.0

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 -- -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%

房价指数(较上年同期) +5.6% +5.6%

1500 美国消费者信心指数 11月 94.9 94.5

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

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澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 郑茵)
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