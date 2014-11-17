《国债期货周评》多空分歧加大，震荡在所难免

路透香港11月18日 - （本文由国泰君安固定收益部周文渊供稿，仅代表本人观点） 债市现货市场情绪正在发生变化。近一段时间以来，我们关注到债券现货市场情绪发生了明显变化，这种情绪变化主要体现在几个方面。第一，市场对于利好的钝化。11月第一周披露的经济数据和货币信贷数据都显示经济增长和信用需求仍疲弱，但债券价格却小涨大跌。第二，获利兑现盘大规模出现，不同于10月末出现的惜售行情，目前由于临近年末，不少获利盘涌现，卖盘积压较重；第三个情绪方面的变化是理财资金因年底因素，成本有上行压力，对于信用债的配置需求有所放缓，买盘后撤。所以可以看到现货市场的调整非常剧烈，国开长债收益率短短几个交易日即反弹30-40BP，而信用债目前看明显有所滞后，预计未来一周信用债收益率可能出现50-100BP的反弹。

现货市场的震荡反应到期货市场，上周以来，期货出现提前调整。三大合约在周内后四个交易日连续下跌。截止周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为96.284、96.748和97.118元，较前一周分别下跌0.708元（-0.73%）、下跌0.764元（-0.78%）和下跌0.764元（-0.78%）。除了周一延续上周的上涨趋势以外，国债期货在本周与现券一起向下调整，三大合约自上周摸到上市日以来的高点后继续上升动力不足，估值风险提升，机构止盈压力较大。在市场整体向下调整的过程中，国债期货本周各交易日的波动性较前段时间明显上升，全周个交易日平均振幅0.622%，显着高于前段水平。盘中多空力量博弈激烈，向下的趋势中往往伴随着来回震荡调整，表明市场上多空力量对比较前几周已发生显着变化，分歧加大取代了看多的一致预期。

成交和持仓方面，本周期债市场成交量和持仓量继续上升，移仓完成后主力合约TF1503的成交量大幅飙升，日均成交11384手，环比大涨6074.4手；日均持仓量为15311.8手，较上周均值大幅上升5518.8手。截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为13241手，多单持仓为543手，净持仓为5698手空单，较上周上升1337手，空头力量较强。在几大期货公司中，国泰君安期货对于主力合约TF1503的多单持仓为2592手，排名第一，而空单持仓排名首位的则是中信建投期货，持仓量为4455手。整体来看，多单空单排名前几的大期货公司对于TF1503的多空单持仓均有所上升，目前判断前期期债和现券市场的火热行情吸引了大量投机盘参与到国债期货市场，市场活跃度持续提升。

CTD券方面，本周主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的CTD券保持为140024.IB，周五CTD券的基差为-0.102，IRR为3.967%。CTD券交投活跃度较前几周有所上升，全周累计成交16.50亿元，盘中收益率波动加大，先跌后升，截止周五，其收盘成交收益率为3.54%，较上周下降1bp，期货现货周中波动方向基本一致，但全周来看涨跌出现背离。本周新的主力合约TF1503的CTD券基差由正转负，表明期货价格的向下调整快于现货市场，IRR平均较前一周有明显下降，均值为3.64%，未出现大幅波动，参考目前的融资成本，基差套利空间较窄。

上周海外市场对于国内债市冲击不大，美国的当周的就业数据和欧元区三季度GDP数据对市场造成了一定的影响。欧元区三季度GDP环比和同比增速均超预期，显示欧元区总体经济形式有所改善，但鉴于区内通胀水平仍保持在地位，经济的小幅反弹不会对欧央行扩张资产负债表的计划造成显着影响。资本市场上，美国三大股指整体上涨，道琼斯工业指数涨势渐缓，周五收盘于17634.74点，小涨0.35%，周四创造历史新高17705.48点；相比之下纳斯达克和标普500本周涨幅更大，至周五收盘较上周分别上涨1.08%和0.42%。债市方面，美国10年期国债收益率周五收于2.32%，与前一周持平，周中先涨后跌，幅度不大。英国富时100指数一周上涨1.58%，而宽松货币政策的影响对于日经指数的利好仍在，日经225一周上涨3.62%。总体看海外股市短期内掉头向下的可能性较小，仍有望在上升通道中行进一段时间。

未来一段时间，期债市场主要关注，一是临近新股申购的资金面冲击，11月末资金预计会比较紧张。二是，央行公开市场操作方面的变化，能否对目前现货市场的空头情绪有所平复；三是，未来沪港通业务的开展对于资金投向的预期引导带来的冲击；四是，金融改革政策如可转让存单等政策的加快推进对利率的冲击。总体来看，机构分歧加大，对于短期中债市的利好因素更趋谨慎。综合判断，前期受机构受降息预期引导，多头情绪浓重，债市收益率快速下降，国债期货大幅上涨。但在这波快速拉升以后，央行稳健的公开市场操作以及对于定向调控思路的坚持使得市场开始重新审视近期降息的可能性，市场目前对于短期内利率的走势陷入分歧，这从本周市场对重大数据的平淡反映可以窥得。