《中国报摘》--中国证券报11月18日

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
* 头版头条:
--上海香港股票市场交易互联互通机制试点(沪港通)周一启动。其中，沪股通触及单日130亿元的额度限制；港股通使用额度17.673亿元，剩余单日额度87.327亿元。
* 其他:
--中纺投资 资产重组方案显示，公司将获注安信证券100%股份资产，意味着安信证券将实现曲线上市。
--上港集团 称，拟向员工非公开发行不超过4.2亿股股票，价格为4.33元人民币/股，募资不超18.186亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。