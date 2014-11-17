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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月18日

* 头版头条:

--上海香港股票市场交易互联互通机制试点(沪港通)周一启动。其中，沪股通触及单日130亿元的额度限制；港股通使用额度17.673亿元，剩余单日额度87.327亿元。

* 其他:

--中纺投资 资产重组方案显示，公司将获注安信证券100%股份资产，意味着安信证券将实现曲线上市。

--上港集团 称，拟向员工非公开发行不超过4.2亿股股票，价格为4.33元人民币/股，募资不超18.186亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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