《焦点》艾尔建接受阿特维斯660亿美元的收购出价，Valeant放弃收购

根据这项收购案，阿特维斯将主导一合并企业，其中艾尔建的眼科、神经科学与皮肤医学业务，加上阿特维斯的肠胃科与女性医学部门，将贡献230亿美元营收。过去两年，阿特维斯已收购由Saunders运营的森林实验室(Forest Laboratories)，以及华纳奇尔科特(Warner Chilcott)，后者的收购使得阿特维斯能将总部搬迁至都柏林。

阿特维斯表示，加上今年艾尔建已删减的4.75亿美元，预计可节省18亿美元。Valeant预计节省约27亿美元。

新成立的企业将在艾尔建总部所在地的加州，以及新泽西两地运作。企业税率为15%，目前艾尔建的税率约26%。

阿特维斯由摩根大通与Cleary Gottlieb Steen & Hamilton法律事务所负责顾问。摩根大通、瑞穗银行与富国银行(Wells Fargo)为交易提供融资。

艾尔建由高盛公司、美国银行美林以及Latham & Watkins、 Richards, Layton & Finger、与Wachtell Lipton Rosen & Katz三家法律事务所负责顾问。(完) (编译 徐文焰/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)