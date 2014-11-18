中国个股：中纺投资以182.7亿元换股并购安信证券，配套筹资至多61亿

路透上海11月18日 - 停牌逾四个月的中国中纺投资发展股份有限公司 周二公布其重组方案，以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14家机构所持有的安信证券100%股份，后者估值为182.72亿元人民币，同时定向增发募集不超过60.9亿元的配套资金。

此次向安信证券所有股东收购持股，中纺投资增发其股份的单价为6.22元/股，共需新发行股份29.376亿股。而募集配套资金的增发单价不低于6.22元，发行股份不超过9.792亿股，募资用于补充证券业务资本金。

公告指出，目前中纺投资第一大股东为国投贸易，后者是国家开发投资公司的全资子公司。重组及配套融资完成后，国开投及国投贸易合并持有上市公司43.1%股权。因中纺投资的实际控制人在重组前后未发生变化，因此此次交易不构成借壳上市。

国开投目前间接持有国投瑞银基金公司51%股权与国投中谷期货53.33%股权，上述重组完成后，证券期货成为中纺投资主营业务之一，双方存在同业竞争。国开投承诺，在重组完成后12个月内，对于存在同业竞争关系的基金和期货业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。

安信证券目前注册资本为31亿9,999.31万元，去年公司实现净利5.16亿元，今年上半年净利为4.28亿元，预计今年全年净利为9.68亿元。以净资产和净资本计，安信证券去年在国内券商业中排名在第20位左右。

国开投去年底受让公司大股东中国证券投资者保护基金所持57.25%的股权，转让价约94.36亿元人民币。当时安信证券的整体估值约在143.5亿元，而本次中纺投资收购时，安信证券的估值上升近三成。

中纺投资将于12月3日召开股东大会审议上述重组及配套融资事项。