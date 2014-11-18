《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月18日

*工商时报：

--〞沪港通〞上日起跑，金管会主委曾铭宗表示，年底前将提出〞壮大台股蓝图〞，从提升交易量、吸引各路资金、强化台股交易机制等各方面，提出明年的刺激台股茁壮方案。

--中澳双方上日宣布完成自贸协定谈判，台澳经合协议（ECA）可望加快脚步进行。经济部长杜紫军昨天首度证实，日前在北京APEC期间，曾与澳洲经贸部长提及洽签ECA一事，随着澳洲与大陆FTA告一段落，将有足够人力可考虑台澳ECA之可行性研究。

--上银 董事长卓永财上日表示，上银第四季业绩比第三季好，明年优于今年，主要成长动力来自智慧自动化（含机器人），明年占营收至少10%。卓永财也指出，日圆 重贬对台湾工具机业影响甚于中韩签自由贸易协定（FTA），他预估日圆将贬至120至125元，但即使贬至130元，上银还可维持毛利。

*经济日报：

--〞沪港通〞昨日启动，资金磁吸效应发酵，推升人民币兑美元走高，并促使人民币对新台币汇率创下九个月的新高；企业则提前布局资金，本地银行10月间的人民币汇款总额暴增六成二，显示资金正大量移动。

--在金管会指示下，集保公司上日大动作找来35家参与彰银改选委托书征求的证券商，当面要求绝对不能价购委托书，集保并将锁定部分征求据点，展开无预警突击，并设立检举专线。

--工研院IEK经理陈志强上日预估，明年台湾经济展望审慎乐观，制造业产值将温和成长，成长率为2.86%，达18.25兆台币，略低于今年的3.26%，并且需注意六大风险，包括美Fed升息、中国大陆房市泡沫、欧元区景气低迷、地缘政治风险提高、伊波拉疫情蔓延、美元升值致亚币波动等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。