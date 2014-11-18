澳洲央行：担心中国楼市前景和澳元汇率--会议记录

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
“之前紧缩政策以加强融资的可持续性后，社会总融资的整体成长已进一步放缓。”
央行委员们指出，日本央行近期意外进一步放宽政策，可能导致资金外流以寻求更有吸引力的收益。
“这样的资金流动可能会让澳元汇价高于经济基本面所暗示的水准，”其并称。
澳洲央行重申，尽管澳元兑美元最近下跌，但澳元汇价仍高于大多数基本面评估的水准，尤其是鉴于今年大宗商品价格进一步下滑。
在国内经济方面，委员们认为经济活动没有重大改变可以让他们的看法有所调整，他们仍认为未来一年左右经济将低于趋势成长，之后在2016年底时会逐步回升。
就业情况仍然迟滞；就业和产品市场的闲置产能可能抑制国内通胀压力。会议记录表示，这应该会让通胀率符合央行2-3%的目标。(完) (编译 白云/张若琪/戴素萍 审校 李爽)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。