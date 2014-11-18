澳洲央行：担心中国楼市前景和澳元汇率--会议记录

“之前紧缩政策以加强融资的可持续性后，社会总融资的整体成长已进一步放缓。”

央行委员们指出，日本央行近期意外进一步放宽政策，可能导致资金外流以寻求更有吸引力的收益。

“这样的资金流动可能会让澳元汇价高于经济基本面所暗示的水准，”其并称。

澳洲央行重申，尽管澳元兑美元最近下跌，但澳元汇价仍高于大多数基本面评估的水准，尤其是鉴于今年大宗商品价格进一步下滑。

在国内经济方面，委员们认为经济活动没有重大改变可以让他们的看法有所调整，他们仍认为未来一年左右经济将低于趋势成长，之后在2016年底时会逐步回升。