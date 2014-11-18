中国个股：上港集团拟通过员工持股计划定增18.2亿,用以偿还银行贷款

路透上海11月18日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周二公告称，拟向上港集团2014年员工持股计划定向增发4.2亿股股票，募集不超过18.2亿元人民币用于偿还银行贷款。

该员工持股计划的存续期限为48个月，管理机构为长江养老公司，认购股票的锁定期则为36个月，认购的价格为4.33元/股。

公告称，持股计划由包括公司部分董事，监事和高级管理人员在内的公司员工认购，本次定增为关联交易。

上港集团还同步公告了一项并购计划，拟收购同盛集团相关港务资产，交易金额预计将超过最近一期审计净资产的5%，为重大关联交易。

截至2014年9月30日，上港集团流动资产为172.83亿元，流动负债为189.92亿元，其中短期借款88.90亿元，短期偿债压力较大。

公告称，随着公司2011年公开发行的公司债（11上港01、11上港02）的回售实施，公司的长期借款有较大幅度增长，为95.03亿元。

考虑到未来公司有包括整合同盛集团相关港务资产的在内的一系列投资安排，公司对资金的需求将进一步增加，因此使用本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款是必要的。

中国证监会6月份发布意见称，在上市公司中开展员工持股计划试点，并就计划的实施程序、管理模式、信息披露及内幕交易防控等问题作出了规定。

而去年中共十八届三中全会已明确提出，允许混合所有制经济实行企业员工持股；国务院今年颁布的促进资本市场发展的新国九条亦提出，要完善上市公司股权激励制度，允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划，混合所有制经济改革的推进，为员工持股计划打开了政策大门。

之后，包括中国平安 、民生银行 等金融企业都公告了员工持股方案。

上港集团之前因筹划重大事项于9月9日停牌，停牌前的收市价为5.30元/股，此次公告后今日公司同步复牌。（完）

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