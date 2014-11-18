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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:24 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称上调消费税在所难免

路透东京11月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示：

* 上调消费税在所难免，不管何时进行

* 维持市场对日本财政的信任至关重要

* 日本央行超宽松货币政策的假设前提是日本将进行财政改革

* 如果在12月14日举行大选，则很难在年底前编制下一财年的预算案

* 必须努力让议会在2015年3月前通过下一财年预算案，以避免对经济产生不利影响。(完)
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