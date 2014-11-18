日本经济：财务大臣麻生太郎称上调消费税在所难免

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透东京11月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示：
* 上调消费税在所难免，不管何时进行
* 维持市场对日本财政的信任至关重要
* 日本央行超宽松货币政策的假设前提是日本将进行财政改革
* 如果在12月14日举行大选，则很难在年底前编制下一财年的预算案
* 必须努力让议会在2015年3月前通过下一财年预算案，以避免对经济产生不利影响。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。