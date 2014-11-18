《新兴市场重要经济事件预告》--11月18日-11月25日

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11月18日(二)
马卡蒂市--亚洲开发银行发布最新的亚洲经济一体化观察报告(Asian Economic Integration Monitor)(0130)。
巴西利亚--巴西央行总裁托比尼可能在国会委员会就国家财政状况恶化发表讲话。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
比勒陀利亚--南非央行开始三日货币政策会议(至11月20日)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率声明)
11月19日(三)
阿克拉--加纳财长Seth Terkper向议会提交2015年预算和经济政策。
曼谷--泰国央行公布11月利率会议的会议纪录(0200)。
11月20日(四)
布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy在匈牙利商界领袖论坛上讲话(0900)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月21日(五)
利马--2014拉丁美洲城市会议。发言嘉宾包括秘鲁外长及财长。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
尼日利亚阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)