版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 09:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

路透香港11月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7547港元      ）
                                                                                               
 美股道琼工业指数      周一收高13.01，或0.07%，报17,647.75点。因企业并购活动盖过对外国经济增长
 的担忧。            
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       150.350   -1.52      21501            11.659       0.34
 中国铝业                      10.710   -8.23      34408             3.322      -0.24
 中国移动                      61.210   -3.10     155811            94.933       0.51
 中国人寿                      44.210   -2.45      20735            22.856       0.46
 中石油                       112.020   -1.93      17876             8.687       0.66
 中石化                        80.400   -2.93      39061             6.235       0.24
 汇丰控股                      50.050   -0.44    1071482            77.625       0.10
 中电信                        62.250   -3.58      12875             4.827       0.99
 中国联通                      14.500   -1.96      72075            11.244      -0.14
 兖州煤业                       8.550   -7.97      31114             6.630       0.46
 华能国际                      45.710   -2.99      18999             8.862       1.28
 南方航空                      19.600   -8.20      28488             3.040      -0.33
 东方航空                      21.190  -10.67      10311             3.286      -0.11
 中芯国际                       5.330   -2.38      14807             0.827      -2.75（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐