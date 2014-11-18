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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:40 BJT

新兴汇市：印尼卢比兑美元升至两周高位，因政府上调燃料油价格

路透新加坡11月18日 - 印尼卢比兑美元周二跳升至两周高点，上日印尼政府宣布上调受政府补贴的燃料油价格逾30%，旨在释出资金并重振经济 。

印尼卢比兑美元 最高上涨0.8%至12,100卢比，创11月5日以来最强水准。汇价之后回吐部分涨幅，截至0111GMT时报12,145。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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