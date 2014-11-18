新债招标：中国国开行一年债结果低于预期，三及五年稍高--业内人士

路透上海11月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午首批招标的三期固息债，其中一年期中标收益率为3.5074%，明显低于3.61%的预测均值；三年和五年期结果分别为3.9614%和4.08%，则略高于预期。

上述三期债投标倍数依次为4.28倍、3.08倍和2.54倍。此前市场对三年和五年债的预测均值为3.92%和4.06%。

国开行另外两期七及10年固息债将在北京时间11:10结束投标，市场利率预测均值分别为4.20%和4.23%。

上述五期债发行总额不超过220亿元人民币，一年和三年期品种为国开行今年第23期 和25期 增发债，五年、七年和10年则均为新发债。

具体发行条款如下：

第23、25增发债；27-29期新发债

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发行上限 1/3/7年40亿元；5/10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月20日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/19-11/20

上市日 1年11月24日；3/5/7/10年11月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留