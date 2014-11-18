新债招标：中国国开行一年债结果低于预期，三及五年稍高--业内人士

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海11月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午首批招标的三期固息债，其中一年期中标收益率为3.5074%，明显低于3.61%的预测均值；三年和五年期结果分别为3.9614%和4.08%，则略高于预期。
上述三期债投标倍数依次为4.28倍、3.08倍和2.54倍。此前市场对三年和五年债的预测均值为3.92%和4.06%。
国开行另外两期七及10年固息债将在北京时间11:10结束投标，市场利率预测均值分别为4.20%和4.23%。
上述五期债发行总额不超过220亿元人民币，一年和三年期品种为国开行今年第23期 和25期 增发债，五年、七年和10年则均为新发债。
具体发行条款如下：
第23、25增发债；27-29期新发债
--------------------------------------------------
发行上限 1/3/7年40亿元；5/10年50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)招标方式
缴款日 11月20日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5/7/10年：11月20日
分销期 11/19-11/20
上市日 1年11月24日；3/5/7/10年11月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。