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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:29 BJT

日本政经：内阁成员尚未提及解散议会的话题--官房长官菅义伟

路透东京11月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示：

* 并不认为4月上调消费税率至8%是错误决定

* 内阁成员尚未提到解散议会一事 (完)
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