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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:23 BJT

日本股市：日经指数升2.03%，东证股价指数上扬1.87%

路透东京11月18日 - 日本股市日经指数 周一早盘涨2.03%报17,317.60点；东证股价指数 上扬1.87%至1,391.67。(完)
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