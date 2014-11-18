国际油市：美国原油期货跌向75美元，关注OPEC会议

委内瑞拉总统Nicolas Maduro周一表示，计划“很快”在OPEC与非OPEC国家之间举行一次特殊全球会议，讨论全球油价问题。

委内瑞拉外交部长拉米雷斯也表示，面对油价下跌，OPEC将增加合作。

俄罗斯国有石油公司Rosneft 执行长Igor Sechin将于11月25日飞往维也纳，令市场大感意外，因OPEC成员国即将于27日在当地开会讨论油价大跌的问题。

俄罗斯能源部长诺瓦克周一与委内瑞拉外交部长拉米雷斯军举行了会面，讨论采取协作行动防止油价下跌的必要性。

周一的路透初步调查显示，上周美国商业原油与馏分油库存减少。

这项针对四名分析师的调查预估，11月14日止当周，美国原油库存下滑120万桶。调查是在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)公布库存报告之前进行的。API将于周二2130GMT公布报告。

利比亚国家石油公司的一名官员周一表示，该国El Sharara油田仍然处于关闭状态，因主要输油管关闭。该油田每日正常产量约20万桶。

美国哈里伯顿(Halliburton)将以约350亿美元现金加股票收购贝克休斯(Baker Hughes)，打造一家油田技术服务巨擘，挑战行业老大斯伦贝谢 SLB.N。目前由于油价下跌，油田服务客户纷纷控制支出。 (完)

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