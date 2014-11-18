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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:56 BJT

香港热股：经纬纺织H股复牌早盘初段大跌逾20%，可能收购要约继续

路透香港11月18日 - 中国纺织机生产商--经纬纺织 周二复牌H股早盘初段大跌逾20%，低探8.38港元，公司此前称大股东对H股可能收购要约继续。

香港时间09:50，该股跌18.22%，报8.62港元；A股亦跌5.42%，报16.4元人民币。

经纬纺织上周二因股价及成交量上升而停牌，公司表示，董事会确认没有知悉导致股份异动之任何原因，不过其子公司参与筹建中国信托业保障基金，而大股东对H股可能收购要约仍在讨论。

今年3月，经纬纺织大股东恒天集团拟按每股7.891港元的价格，对公司H股提出全面收购要约，但无意同时要约收购A股。 （完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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