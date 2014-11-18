香港热股：经纬纺织H股复牌早盘初段大跌逾20%，可能收购要约继续

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港11月18日 - 中国纺织机生产商--经纬纺织 周二复牌H股早盘初段大跌逾20%，低探8.38港元，公司此前称大股东对H股可能收购要约继续。
香港时间09:50，该股跌18.22%，报8.62港元；A股亦跌5.42%，报16.4元人民币。
经纬纺织上周二因股价及成交量上升而停牌，公司表示，董事会确认没有知悉导致股份异动之任何原因，不过其子公司参与筹建中国信托业保障基金，而大股东对H股可能收购要约仍在讨论。
今年3月，经纬纺织大股东恒天集团拟按每股7.891港元的价格，对公司H股提出全面收购要约，但无意同时要约收购A股。 （完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。