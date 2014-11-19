《中国债券市场每日交易备忘》--11月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元10年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.58% 南方电网50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和建行主承 广西玉柴机器集团3亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 北京能源投资集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 重庆化医控股集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 中国中冶 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，进出口行主承 中闻印务投资集团1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 张江高科 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+ )，浦发银行主承 重庆机电控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 珠海九洲控股集团2.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 福建天宝矿业集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 新钢股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和中国银行主承 上海宝钢包装股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 天津滨海新区建设投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银主承 中关村 2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 中关村2.5亿元五年期(3+2)中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 大连德泰控股22亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和兴业银行主承 中国建材 30亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和光大银行主承 黑龙江灾后重建7亿元六年期固息债簿记建档(债项评级AA+)，江海证券主承 招商银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 青岛银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 广东顺德农商行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000% 宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2501% 中信银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1802% 杭州联合农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5500% 浦发银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1999% 平安银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 北京银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2501% 兴业银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1999% 广州农商行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800% ============================================================================ 二、新债上市： 中国节能环保集团10亿元三个月期超短融011448004，票面利率4.25% 浙江物产集团10亿元一个月期超短融011498006，票面利率4.00% 无锡国联发展集团10亿元九个月期超短融011499060，票面利率4.38% 合肥建设投资控股集团20亿元一年期短融041460114，票面利率4.39% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041455044，票面利率4.19% 国信证券21亿元三个月期短融071411003，票面利率4.29% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416012，票面利率4.15% 华能国际 50亿元一年期短融041453115，票面利率3.98% 天原集团 8亿元一年期短融041453116，票面利率5.65% 甘肃省公路航空旅游投资集团10亿元七年期中票101461038，票面利率5.80% 西安高新控股6亿元五年期中票101455032，票面利率5.50% 招商局集团39.6亿元五年期中票101451053，票面利率4.60% 东方园林 5亿元三年期中票101466012，票面利率6.60% 河南铁路投资15亿元15年期附投资人回售权(7+8)中票101464046，票面利率5.92% 冀中能源峰峰集团6亿元三年期中票101453031，票面利率5.50% 金隅股份 15亿元五年期中票101462039，票面利率5.30% ============================================================================ 三、缴款： 连云港交通9亿元七年期固息债1480562，票面利率5.47% 即墨市城市旅游10亿元七年期固息债1480564，票面利率5.47% 江苏交通控股15亿元九个月期超短期融资券 五矿股份30亿元九个月期超短期融资券 张家港保税区金港资产经营5亿元一年期短期融资券 上海上实集团10亿元一年期短融 青海投资集团6亿元一年期短融 兴业证券 27亿元三个月期短融 广西投资集团10亿元一年期短融 河北钢铁集团20亿元一年期短融 云南锡业集团16亿元一年期短融 安徽交通投资集团5亿元一年期短融 漳州发展 3.5亿元一年期短融 广东建筑工程集团3.5亿元三年期中票 国家电网100亿元三年期中期票据 太阳纸业 4.8亿元三年期中票 张家港保税区金港资产经营5亿元五年期中票 中材集团9亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 伊美控股集团5亿元一年期短融041351052，票面利率7.70% 百联集团2亿元一年期短融041351054到期兑付，票面利率6.00% 云南冶金集团股份18亿元一年期短融041352042到期兑付，票面利率6.80% 云南省能源投资集团10亿元一年期短融041353077到期兑付，票面利率6.30% 广梅汕铁路4亿元一年期短融041354070到期兑付，票面利率6.10% 江西省高速公路投资集团40亿元一年期短融041356018到期兑付，票面利率5.99% 新钢股份 15亿元一年期短融041358086到期兑付，票面利率6.80% 营口港务集团有限公司12亿元一年期短融041358087到期兑付，票面利率6.30% 合肥华泰集团股份有限公司2亿元一年期短融041358088到期兑付，票面利率6.99% 雏鹰农牧 3.5亿元一年期短融041359073到期兑付，票面利率7.30% 洪涛股份 2亿元一年期短融041366017到期兑付，票面利率7.75% 安信证券股份有限公司13亿元三个月期短融071406005到期兑付，票面利率4.64% 恒泰证券股份有限公司7亿元三个月期短融071441002到期兑付，票面利率4.85% 上海银行22.3亿元五年期浮息债(一年定存基准)092008到期兑付，基本利差0.92% 广西投资集团10亿元五年期固息债0980164到期兑付，票面利率5.00% 兴业银行10亿元三个月期同业存单111410033到期兑付，发行价98.85元 平安银行1.5亿元三个月期同业存单111411013到期兑付，发行价98.85元 民生银行7亿元三个月期同业存单111415014到期兑付，发行价98.85元 浙江乐清1.7亿元两年期中小企业集合票据1283032到期兑付，票面利率6.00% 05建元1B 05310120付息 07特别国债06 0700006付息 07鲁高速债 078072付息 08进出09 080309付息 09国开04 090204付息 09益阳城投债 0980163付息 10农发15 100415付息 13宁城建MTN003 101373005付息 10云建工债 1080146付息 10神火MTN1 1082206付息 10潞安MTN1 1082207付息 12鄞州银行债 1221002付息 12筑工投债 1280397付息 12株云龙债 1280401付息 12宝丰能源债 1280404付息 12豫铁投债 1280405付息 12伊犁债 1280406付息 12合肥SMECN1 1283033付息 13普兰店债01 1380359付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --证监会表示，上交所对沪股通交易单元实施盘中分时金额前端控制，香港联交所设置了买入价不能超过当前 成交价4%的价格申报控制。通过对交易金额和价格的双重监管，降低了“乌龙指”事件发生的可能性。 --权威人士指出，随着城镇化和基础设施建设需求的上升，明年地方政府发债规模仍将扩大，但因地方政府能 够维持财政收入稳定，不会出现系统性风险。 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)