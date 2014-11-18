《路透晚报》--11月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：10月FDI同比升1.3%，制造业利用外资比重下降--商务部

中国商务部周二称，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%，而中国制造业利用外资的整体比重都在进一步下降，美国或者日本要扩大对华投资，今后主要的领域应该转向服务业。

--中国政策：新版政府核准投资目录公布，中央核准项目再减40%

中国政府进一步推进简政放权以激发民间投资活力。国务院周二公布最新政府核准投资项目目录，其中，中央层面核准项目数量在去年减少60%基础上再削减40%，两次合计减少约76%。

--中国房地产：10月全国房价同比跌幅扩大，但环比跌幅继续收窄

中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌；不过随着各地房贷政策调整，环比跌幅进一步收窄。

【金融】

--中国基金：首批沪港通基金最快本周获批，费率及交易制度成优势--报告

据中国证监会网站，南方基金公司和华夏基金公司申报的首批沪港通基金产品已获证监会受理。专业咨询机构好买基金研究中心最新报告指出，该批沪港通基金有望最快在本周三获批。与传统投资港股的基金相比，这批基金的优势可能在费率及交易制度等方面。

--中国金融：融360设贷款便利店和发布金融云平台，O2O战略进一步深化

中国领先的垂直金融搜索平台--融360近期在全国各大城市设立贷款便利店以及发布国内首个全金融云平台，将其O2O（线上至线下）战略进一步深化。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量价未变，IPO申购等压力下料央行倾向定向驰援

中国央行公开市场周二14天正回购操作量及利率均不变；考虑到10月经济及金融数据表现令市场失望，且本月底新一轮新股发行，流动性亦面临考验，央行未来应会再以定向方式，刺激经济及驰援流动性。

--新债招标：中国国开行三至10年债与预期偏离不大，二级市场改善形成支撑

中国国家开发银行周二上午招标的五期固息债，除一年期继续受惠于手续费因素，中标收益率明显偏低外，三至10年四期债结果总体与预期偏离不大，因现券早盘收益率开始止升转降，与一级市场相互形成支撑。

--中国债市动态：现券收益率和IRS止升转降，但反弹还不敢断言结束

中国银行间债市现券收益率在连续数日快速反弹后，周二早盘终于止升转降；新债市场上，睽违多日的国开福娃债，发行情况亦较上日农发债有所改善。

--中国货币市场：开盘价引导回购利率微跌，但月中缴税扰动短期资金显紧俏

中国银行间资金市场周二回购利率微跌。交易员表示，在开盘价引导下主要回购利率虽小幅走低，但受月中缴税等实际因素影响，在大行资金供给相对有限情况下，致场内隔夜资金供不应求，不少机构需求逐步转移到七天及14天品种。

--中国债市：银行间市场10月托管新增5,136亿元，清算所占比升至近七成

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年10月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约33.47万亿元人民币，当月共增加5,136亿元，其中清算所占比继续攀升至近七成，显示出信用产品发行的迅猛势头。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升，沪港通直接产生的流动性不多但仍提振市场

中国人民币兑美元周二早盘小幅上涨，继续与中间价逆向而行。昨日开闸的沪港通继续提振离岸人民币，并对在岸市场有一定推升作用，但整体早盘成交清淡，窄幅波动，结售汇相对均衡。

--中国外汇：10月结售汇逆差新高与外汇占款背离，或因汇率维稳所致

中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，创该数 据历史最大逆差，这与央行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。

--离岸人民币：中国央行授权中行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行

中国央行周二决定，授权中国银行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收低，权重股利好兑现领跌大盘

中国股市沪综指周二连续第二日收低，权重股领跌大盘，成交量持续萎缩。分析师指出，沪港通启动后形成利好出尽的市场效应，蓝筹股短期有调整要求，料后市大盘维持小幅调整走势。

--中国棉花：10月进口棉花8.19万吨，同比减少42%--海关统计

中国棉花协会援引海关统计称，10月中国进口棉花8.19万吨，环比减少33%，同比减少42%；平均进口价格亦下跌。

--汽车产业：三家中国车商因燃油泵隐患将召回逾50万辆车--中国质检局

中国国家质检总局周一称，奇瑞汽车、华晨汽车和长城汽车三家中国汽车商因燃油泵缺陷可能导致漏油，将召回逾50万辆汽车。

--中国个股：中纺投资以182.7亿元换股并购安信证券，配套筹资至多61亿

停牌逾四个月的中国中纺投资发展股份有限公司周二公布其重组方案，以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14家机构所持有的安信证券100%股份，后者估值为182.72亿元人民币，同时定向增发募集不超过60.9亿元的配套资金。

--中国个股：上港集团拟通过员工持股计划定增18.2亿,用以偿还银行贷款

中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司周二公告称，拟向上港集团2014年员工持股计划定向增发4.2亿股股票，募集不超过18.2亿元人民币用于偿还银行贷款。

--中国企业：山西最大民企海鑫钢铁进入破产重整程序--新华

据新华社周一报导，山西规模最大的民营企业海鑫钢铁因负债率超过100%，资不抵债，山西运城市中级人民法院近日裁定受理其债权人提出的重整申请，标志着海鑫集团破产重整进入法律程序。

--中国企业：顺丰速运料今年收入和送件量按年增逾四成，拟扩大机队增运力

中国最大民营快递公司--顺丰速运周二预期，随着B2C及电商市场的持续增长，预期公司今年的收入和送件量都有超过40%的增长。

--中国房地产：中民投联合体以248.5亿元获上海一地块，创五年来总价新高

被外界高度关注的上海董家渡地块拍卖周二举行。据解放网当日报导，由中国民生投资股份有限公司等组成的联合体以248.5亿元人民币价格获得该地块，刷新2009年以来全国的总价地王纪录，不过成交价低于原本市场预期。 (完)