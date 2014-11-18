台湾债市：五年公债殖利率平盘来回，仍有机会测年线1.13%位置

路透台北11月18日 - 台湾指标五年公债103/15 周二盘初殖利率在平盘附近徘徊，表现相对持坚。交易商指出，虽然美债10年券殖利率上日回弹，但台债市场偏多气氛未散，交易商虽然暂时未积极追价，亦没有明显卖压，估今日仍有机会测年线1.13%位置。

市场人士指出，年末将至，交易商倾向保持战果，不轻言放空，五年券持券信心增强，转为养券考量，在卖盘缺乏及追价零星的情况下，早盘因而量缩整理，暂无明显方向。

〞五年券大家都想养(券)，K的话就K(卖出/放空)10年券。〞一本地证券商交易员说。

相较五年券持盈保泰，10年现券103/13 及R券103/13R 殖利率早盘均有所弹升，主要因本周五将有30年公债标售的变数，中长券受到标债影响较大，交易商保持观望，随美债回弹。

交易员预估今日指标五年债将在1.13-1.15%间交投，10年券103/13R区间估在1.61-1.63%。

美国公债价格周一下滑，投资人对由日本疲弱经济数据引发的升势获利了结，本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布最近一次货币政策会议记录。指标10年期公债 尾盘价格跌5/32，收益率报2.33%，周五尾盘报2.32%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.13-1.15%

* 10年公债103/13R ：1.61-1.63%

本地时间10:15时最新报价：

* 103/15期五年公债殖利率升0.03基点报1.1349%，成交27.5亿台币。

* 103/13R期10年公债殖利率升0.55基点报1.6225%，成交仅18.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国经济：经济学家下调第四季成长预估，但上调全年预估-费城联储调查

--美国金融：研究显示美联储未来两年面临的最大挑战仍是低通胀

--欧洲经济：ECB刺激政策正深入人心，必要时仍将进一步行动--德拉吉