更新版 1-中国公开市场：正回购量价未变，IPO申购等压力下料央行倾向定向驰援

* 14天正回购操作量及利率维持不变

* 经济疲弱，且月底新股发行会带来流动性考验

* 央行应会继续以定向方式驰援流动性

* 公开市场上，正回购利率仍有进一步下行可能 (新增更多评论和背景)

路透上海11月18日 - 中国央行公开市场周二14天正回购操作量及利率均不变；考虑到10月经济及金融数据表现令市场失望，且本月底新一轮新股发行，流动性亦面临考验，央行未来应会再以定向方式，刺激经济及驰援流动性。

业内人士表示，机构对公开市场的预期是，经济不振，信贷供需两端均疲弱，正回购利率仍有进一步下调可能，而新股发行冻结资金周期不长，大概在一周左右，若资金面转紧，公开市场正回购转逆回购可能性并不大，央行多数会以SLO(短期流动性调节工具)或SLF(常备借贷便利)等方式定向放水。

“本来(这周大家对)降正回购利率的呼声蛮高的，不排除以后有行动的可能性，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

他认为，如果11月经济数据还没有起色，正回购利率仍有可能会往下调，目前来看公开市场提供的是稳定的预期，央行仍要压制非标等反弹。

中国央行公告显示，周二进行了14天正回购200亿元，中标利率3.40%，该操作量及利率自9月末以来就未有变化。

但公开市场背后的动作仍会延续，“做定向还是有可能的，PSL，SLO，不是说到年底什么都不做了，微刺激还是可能的，全面放松的信号会比较谨慎。”他称。

上周公布的10月金融数据全面低于预期，其中广义货币供应量(M2)增速更创七个月新低。在央行祭出一系列定向宽松政策后，金融数据仍疲弱，显示在经济不振的大环境下，银行惜贷，整体融资需求亦不旺。

北京一大型商业银行交易员还提到，月末流动性预计还会受到IPO影响，有券商报告指出，本轮冻结资金规模可能高达1.6万亿元，央行可能会运用SLO这类偏短期工具，帮助市场度过这个时点。

最新一轮新股IPO申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。此前最新一轮10月末新股申购累积冻结资金达9,558.6亿元。

据路透统计，本周公开市场有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次SLO回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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