中国债市：银行间市场10月托管新增5,136亿元，清算所占比升至近七成

路透上海11月18日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年10月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约33.47万亿元人民币，当月共增加5,136亿元，其中清算所占比继续攀升至近七成，显示出信用产品发行的迅猛势头。

中债登的数据显示，10月末债券托管余额28.43万亿元人民币，当月增加1,555.45亿元，月增量在连两个月萎缩的同时，也创下八个月来新低。

在中债登10月债券净增量中，包括地方政府债在内的各种政府债券净增1,101.55亿元，占当月增量比重超过三分之二；政策性金融债和企业债分列其后。

10月上海清算所共计新增3,581亿元债券托管。按券种统计，近来发行火爆的同业存单以1,290亿元的增量跃居榜首，中期票据和非公开定向债务融资工具紧随其后。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年10月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年10月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 284,256.13 1,555.45 25,142.86

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上海清算所 50,484.11 3,580.61 24,017.10

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合计 334,740.24 5,136.06 49,159.96

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年10月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 179,406.02 1,062.88 12,587.90

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基金公司 32,647.79 402.77 5,889.59

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保险机构 23,192.17 -87.17 -37.02

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证券公司 1,834.75 -88.82 247.98

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境外机构 4,943.93 33.74 4,943.93

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以下为2014年10月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年10月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 101,252.95 1,101.55 9,472.30

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央行票据 4,281.72 -400.00 -1,240.00

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政策性金融债 99,082.28 380.00 10,362.70

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政府支持机构债 10,965.00 115.00 1,165.00

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商业银行债 12,400.45 146.00 -537.55

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资本工具 3,153.50 51.00 3,138.50

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非银行金融机构债 461.00 94.00 99.00

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企业债券 28,940.13 261.05 5,581.47

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中期票据 21,672.10 -340.00 -4,651.30

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集合票据 60.26 -1.00 -31.31

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资产支持证券 1,955.44 147.85 1,784.05

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年10月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 10,482.75 344.55 2,239.55

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超短期融资券 6,522.50 309.50 1,793.50

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中期票据 10,039.20 931.60 7,723.10

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区域集优中小企业 96.81 -2.45 -1.05

集合票据

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非公开定向债务 16,586.44 530.30 7,206.66

融资工具

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金融企业短期 1,144.00 111.50 334.10

融资券

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非金融企业资产 153.40 1.00 55.60

支持票据

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信贷资产支持证券 62.21 -35.89 -121.16

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资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00

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同业存单 4,396.80 1,290.50 4,056.80

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政府支持机构债券 550.00 100.00 500.00

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项目收益票据 5.00 0.00 5.00

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以下为2014年10月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年10月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,804.20 52,220.83 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量

(银行间) 26,909.83 251,845.64 369,733.59

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回购交割量 202,280.03 1,716,864.18 1,589,265.88

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债券借贷成交量 291.17 2,666.84 651.74

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债券兑付 2,788.88 27,560.76 34,573.09

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上海清算所数据 2014年10月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量(本币) 5,636.75 44,302.01 27,845.02

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债券发行量(外币) 0.00 0.00 2.00(亿美元)

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债券兑付量 2,030.24 20,666.37 18,082.81

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现券清算量 8,415.24 64,960.16 56,286.11

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回购清算量 17,743.26 117,213.13 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。