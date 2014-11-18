中国棉花：10月进口棉花8.19万吨，同比减少42%--海关统计

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透北京11月18日 - 中国棉花协会援引海关统计称，10月中国进口棉花8.19万吨，环比减少33%，同比减少42%；平均进口价格亦下跌。
刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿称，10月中国棉花进口数量价格继续回落，价格亦下降。10月进口棉花的平均价格1,969美元/吨，较9月下跌76美元，跌幅3.7%，同比下跌9.8%。
数据显示，2014年前10个月共进口208.44万吨，同比下降38.1%。2014/15年度前2个月共进口20.48万吨，同比下降40.2%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。