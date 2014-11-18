版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 10:38 BJT

中国棉花：10月进口棉花8.19万吨，同比减少42%--海关统计

路透北京11月18日 - 中国棉花协会援引海关统计称，10月中国进口棉花8.19万吨，环比减少33%，同比减少42%；平均进口价格亦下跌。

刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿称，10月中国棉花进口数量价格继续回落，价格亦下降。10月进口棉花的平均价格1,969美元/吨，较9月下跌76美元，跌幅3.7%，同比下跌9.8%。

数据显示，2014年前10个月共进口208.44万吨，同比下降38.1%。2014/15年度前2个月共进口20.48万吨，同比下降40.2%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐