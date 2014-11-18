银行观点：中国外汇占款中期仍延续放缓态势，跨境资本将双向流动--交行

路透北京11月18日 - 中国交通银行 报告称，在鼓励境内企业加大对外直接投资、美联储退出量化宽松（QE）、境内多措并举降低市场利率水平等多重因素的共同影响下，未来跨境资本流动可能呈现流入和流出交替出现、波动加大的局面。以上诸多基本面因素将在实体经济终端结售汇关系和央行外汇管理方式上得以体现，外汇占款在中期内将总体处于放缓态势之中。

中国经济增长由于模式调整进入结构性放缓期，并面临国国际收支顺差总体趋于收窄的形势，特别是境内房地产业结束了“产销旺季”大周期，行业利润率总体趋于下行，且债务风险上升，境内人民币风险抵扣资本回报率有下行压力。

以下是交通银行报告全文：

10月份金融机构外汇占款新增约661亿元，环比多增649亿元，同比少增3,755亿元。余额同比增速5.6%，较上月末低1.5个百分点，放缓态势延续。

从直接影响因素来看，估计代客结售汇净额应较上月好转，央行在银行间市场外汇也采取了适度主动购汇操作。

从间接影响因素来看，10月货物贸易顺差较上月明显扩大，形成较大经常项下潜在结汇需求；当月外汇存款略有下降，境内外币未有留存；近期人民币升值态势也有利于居民和企业结汇意愿提升；沪港通开闸预期也有利于外资流入；此外，临近年底，企业资金需求较大，一般也会加大结汇力度；但外汇占款放缓的态势在中期内仍将延续。

从国际收支的基本面因素看，10月份货物贸易、及经常项净顺差状况良好，形成了较多盈余。当月货物贸易顺差约合人民币2,787亿元，净顺差较9月扩张约885亿元。预计当月服务贸易逆差将在 1,000-1,500亿元，较为稳定。

故综合来看，经常项下顺差环比扩大，潜在结汇需求增加是形成10月外汇占款环比多增的主要积极因素。直接投资项下，预计外商直接投资（FDI）和对外直接投资（ODI）将总体持平，不过仍有形成一定逆差的可能性。

证券投资项下，沪港通预期、国内股市估值相对海外较低以及中概股行业标的较海外更加丰富等有利于刺激外资流入，形成项目净顺差，预计将在70亿美元左右，约合人民币430亿元。而境内外币存款较上月略有下降，这意味着潜在净外汇资金流入并未形成境内外币存款。

展望未来，中国经济增长由于模式调整进入结构性放缓期，并面临国国际收支顺差总体趋于收窄的形势。特别是境内房地产业结束了“产销旺季”大周期（成长期），行业利润率总体趋于下行，且债务风险上升，境内人民币风险抵扣资本回报率有下行压力。