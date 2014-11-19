《香港报摘》--经济日报11月19日

**头版头条**

--港股连跌两日，超购千倍新股伟志 挂牌首日急跌12%，令本港新股气氛转审慎，两招股中的新股首日孖展反应逊于预期。

**其他**

--周大福 昨宣布，销售跌17%，同店销售更跌24%，主因示威影响人流及销售所致。新世界发展 主席郑家纯昨于系内股东大会后称，除周大福外，旗下新创建 的新巴业务，以及新世界旗下的酒店业务也因占领运动受影响。

--中州证券 董事长菅明军指，内地投资者对港股认知有限，仍须要熟悉过程，该行拟将逾50%研究部资源调配至港股研究，并正积极筹备在港设立分部，料明年上半年成事。

--港人无限兑换人民币热情持续，银行界更对离岸人币（CNH）滙价愈看愈牛，中银香港 全球市场副总经理梁伟基加入唱好行列，料短期内CNH有望重返去年底6.05水平。

--前政务司司长许仕仁及新地 郭氏兄弟涉贪案续审，郭炳江一方结案陈词时提醒陪审团，不要猜测证供而作决定，若不肯定郭炳江支付许的为贿款，应裁定郭罪名不成立。

--作为港股通结算行之一的中国工商银行 宣布，港股通首日交易中，有47家证券公司使用工行作为清算行，占整体52.8%。又称，其结算量在客户数量以致交易金额均占市场首位。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘