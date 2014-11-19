《香港报摘》--经济日报11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**头版头条**
--港股连跌两日，超购千倍新股伟志 挂牌首日急跌12%，令本港新股气氛转审慎，两招股中的新股首日孖展反应逊于预期。
**其他**
--周大福 昨宣布，销售跌17%，同店销售更跌24%，主因示威影响人流及销售所致。新世界发展 主席郑家纯昨于系内股东大会后称，除周大福外，旗下新创建 的新巴业务，以及新世界旗下的酒店业务也因占领运动受影响。
--中州证券 董事长菅明军指，内地投资者对港股认知有限，仍须要熟悉过程，该行拟将逾50%研究部资源调配至港股研究，并正积极筹备在港设立分部，料明年上半年成事。
--港人无限兑换人民币热情持续，银行界更对离岸人币（CNH）滙价愈看愈牛，中银香港 全球市场副总经理梁伟基加入唱好行列，料短期内CNH有望重返去年底6.05水平。
--前政务司司长许仕仁及新地 郭氏兄弟涉贪案续审，郭炳江一方结案陈词时提醒陪审团，不要猜测证供而作决定，若不肯定郭炳江支付许的为贿款，应裁定郭罪名不成立。
--作为港股通结算行之一的中国工商银行 宣布，港股通首日交易中，有47家证券公司使用工行作为清算行，占整体52.8%。又称，其结算量在客户数量以致交易金额均占市场首位。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。