《香港报摘》--信报11月19日

**头版头条**

--内地最大核电公司中国广东核电集团（中广核），上周已成功通过上市聆讯，并即将展开招股程序。市场消息透露，该公司目前正为其集资234亿港元的上市计划进行招股前推介，并拟于下周四（27日）开始招股，下月10日挂牌上市。

**其他**

--投资银行高盛将香港第四季经济增长预测由2.5%下调至2%。然而，彭博全球市场调查显示，大部分受访者认为占领行动并未导致在港金融活动减少。

--深圳A股上市的华谊兄弟昨天宣布，引入腾讯 、杭州阿里创业、平保 旗下平安资产管理及中信建投作股东，成为了「三马」（即马云、马化腾和马明哲）继去年联手投资组成财险公司众安在线后再次合作。

--中央今年铁路投资计划经三次上调后增至8000亿元（人民币．下同）。中国中铁 昨天公告，近期工程中标项目涉资241.83亿元，约占公司2013年营业收入的4.33%。

--中国稀土 宣布，出售旗下东冶稀土全部股权，作价1.28亿元（人民币．下同），料交易可带来约100万元盈利，套现所得将用作一般营运资金。中国稀土股价昨天收报1.05元，跌2.8%。(完)

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