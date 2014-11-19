《香港报摘》--其他报摘重要消息11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**文汇报**
--莎莎国际 集团主席及行政总裁郭少明昨表示，随「占中」影响淡化，本月首两周港澳整体销售额止跌回升，按年增长4%，相信圣诞及新年销售有望回复正常水平。而且由于现时续租时议价空间扩宽，集团计划未来半年会在本港开设4间新分店。
--顺丰速运副总裁李东起昨日指出，过去4、5年，内地B2C的物流量每年增长超过50%，今年于零售额的占比增加至10%，并预期公司今年的收入和送件量都有超过40%的增长。早前有传顺丰将于2018年A股上市，惟李东起指暂未有上市时间表。
**明报**
--备受瞩目的上海南外滩董家渡「准地王」，昨日挂牌最终由中国民生投资股份公司（中民投）联合体以248.5亿元人民币拿下，超越去年新地 徐家汇地王218亿元的总价，创下上海新总价地王。
**星岛日报**
--TCL通讯 宣布，与母公司TCL集团及美国思科 于广州成立合资公司，拓展中国商用云服务平台，首阶段总投资额8,000万美元。TCL通讯将向新公司投资1,600万美元，持有20%股份。
**东方日报**:
--受累于亚洲市场货币贬值的影响，聚焦亚洲区业务的英国保诚 首三季新业务利润录得15.14亿元英镑，按实质汇率计仅升6%；若以固定汇率列帐，增幅则达17%。
--继上月成功在境外发行优先股融资400亿元人民币后，中国银行 昨日启动境内优先股发行工作，发行量3.2亿股，募集金额320亿元，传股息率为6厘，预计月底前完成发行。
**苹果日报**
--内地发展商恒大地产 上周五宣布斥9.5亿港元，向杨受成买入新传媒 74.99%股权，虽然两者仅签下无约束力的谅解备忘录（MOU），却刺激新传媒两日爆升逾6倍。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。