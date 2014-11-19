《香港报摘》--其他报摘重要消息11月19日

**文汇报**

--莎莎国际 集团主席及行政总裁郭少明昨表示，随「占中」影响淡化，本月首两周港澳整体销售额止跌回升，按年增长4%，相信圣诞及新年销售有望回复正常水平。而且由于现时续租时议价空间扩宽，集团计划未来半年会在本港开设4间新分店。

--顺丰速运副总裁李东起昨日指出，过去4、5年，内地B2C的物流量每年增长超过50%，今年于零售额的占比增加至10%，并预期公司今年的收入和送件量都有超过40%的增长。早前有传顺丰将于2018年A股上市，惟李东起指暂未有上市时间表。

**明报**

--备受瞩目的上海南外滩董家渡「准地王」，昨日挂牌最终由中国民生投资股份公司（中民投）联合体以248.5亿元人民币拿下，超越去年新地 徐家汇地王218亿元的总价，创下上海新总价地王。

**星岛日报**

--TCL通讯 宣布，与母公司TCL集团及美国思科 于广州成立合资公司，拓展中国商用云服务平台，首阶段总投资额8,000万美元。TCL通讯将向新公司投资1,600万美元，持有20%股份。

**东方日报**:

--受累于亚洲市场货币贬值的影响，聚焦亚洲区业务的英国保诚 首三季新业务利润录得15.14亿元英镑，按实质汇率计仅升6%；若以固定汇率列帐，增幅则达17%。

--继上月成功在境外发行优先股融资400亿元人民币后，中国银行 昨日启动境内优先股发行工作，发行量3.2亿股，募集金额320亿元，传股息率为6厘，预计月底前完成发行。

**苹果日报**

--内地发展商恒大地产 上周五宣布斥9.5亿港元，向杨受成买入新传媒 74.99%股权，虽然两者仅签下无约束力的谅解备忘录（MOU），却刺激新传媒两日爆升逾6倍。(完)

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