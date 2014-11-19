港报财经评论：中央急推沪港通为救市--信报11月19日

中央急推沪港通为救市/ 习广思

“沪港通”开通第二日，又一个令人失望的成交量，“港股通”成交仅8亿港元，比首日更冷清；市场对“沪股通”的热情亦大为冷却，有62%额度未用。市场与大行的乐观预期纷纷落空，一地眼镜碎。上周曾提及“沪港通”不是给予港人炒股的大礼，而是中国内地金融改革的一个小步伐，亦是人民币国际化其中一个进程，开通后反应冷淡亦不应与“占中”扯上关系。中港两地投资者口味本来就差异甚大，何必硬把两地投资者统一化。

根据港交所 公布的参与者市场占有率报告，今年6月底，代表大型证券商的组别A占大市成交额56.63%，代表中型行的组别B占比32.52%，以中小型证券行为主的C组经纪占10.85%，反映散户占港股市场参与率相当低；反之，中国内地股市的散户占比高达60%至70%。两市炒股口味南辕北辙，皆因散户一般以投机为主，多买卖市值较细的小型股。正如上周分析，港人以往极少机会参与A股买卖，有投资A股经验的投资者不多，一些热炒的军工概念股，P/E竟高达数十倍，港人即使是专业机构投资者，亦难买得落手；买单位数P/E的中资金融股，又长期“无人吼”，以中国内地偏高的资金成本，中资金融股存在折让相当合理。

其次，中国内地人深知中国内地银行盘数风险高，这都反映在A股表现，因而较H股长期有折让。最新数据显示，中国第三季不良贷款增幅为2005年以来最大，市场担忧中国经济进一步放缓，因为银行为避开信贷风险而减少放贷。中国银行业监督管理委员会11月15日发布公告称，第三季尾商业银行不良贷款余额较对上一个季度尾增加725亿人民币，达7,669亿人民币；不良贷款率1.16%，比对上一个季度的1.08%微升。今年中国经济增速明显放缓，可能是1990年以来最慢，瑞银表示，银行的风险偏好降温，对资产质量的顾虑导致信贷扩张速度迟缓。华侨银行驻新加坡经济学家Tommy Xie发表报告估计，由于中国经济减速，不良贷款未来几个季度或持续上升。

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日圆115.69好淡分界/ 苏子

美汇指数经已跌至10天平均线支持以下，暂时最低曾见87.52水平，此低位已略低于上周五的87.55收市价。如昨晚美汇指数能以近全日低位收市，则日线图便会呈现大阴烛及双日转向不利形态，这有利美元整体走势在本周余下时间向下作出更深的调整市，相信稍后一旦成功跌破20天平均线支持收市后，将会朝着今年升幅的23.6%及上月29日的85.19低位支持迈进。

昨天日本首相安倍晋三宣布提前选举，目的是要为其推迟进一步调高销售税的决定寻求支持。安倍将于本周五解散众议院，以便为下月的选举作准备，但他并没有同时公布确实的选举日子。由于目前多了政治风险的炒作诱因，使日圆汇价仍会是市场上的焦点所在。目前市场情绪仍然极为看好美元兑日圆的大方向，上述的政治风险事件，相信只会令看好美元兑日圆的投资者更有信心建立更多的好仓，故美元兑日圆稍后理应有力突破117日圆关口，并朝着120日圆心理关口迈进。但由于昨天美汇指数已开始呈现见顶回落的讯号，故小心美元兑日圆的短期走势将有甚高机会跟随美元已见转弱的势头一同走低，未必会受到政治风险事件影响继续走高。

短线而言，一旦美元兑日圆回落至上周五的115.69日圆低位以下波动及收市，将是一个甚为利淡的讯号，届时短线投资者可以顺着美元兑日圆已见转弱的势头入市建立短仓，博汇价在失守上周三的114.87日圆低位支持后，可以补回上月31日在112.30日圆的收市裂口。至于入市后的止蚀位可以设在116.40日圆水平。美元兑加元的日线MACD指标过去一个月来呈现顶背驰不利讯号，目前汇价在20天平均线支持附近争持。相信稍后顺利跌破此支持的机会甚高，一旦顺利跌破收市，预料汇价将朝着下半年升幅的38.2%调整目标迈进。

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