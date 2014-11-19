港报财经评论：盈利股息稳增，太网有值博率--经济日报11月19日

盈利股息稳增，太网有值博率/ 林瑞芬

大市昨成交额746亿港元，仍处整固当中，收报23,529，跌1.1%，宜守稳23,500；国指收报10,426，跌1.2%，宜守稳10,150。港交所 周一由高位189港元急回吐，昨低见172港元，收报173.9港元，跌2.4%。技术上，170港元为看好的投资者短期支持防线，守稳仍可视为震仓调整，中期受惠着中国内地资本市场逐步开放，前途无限，候低收集。同大家先看A股表现，上证指数昨回0.7%至2,456，技术上，守住2,400仍是温和回吐势，整固有利更中期发展。国家统计局昨公布的10月份70个大中城市住宅销售价格统计资料显示，据测算，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均降幅分别比9月份收窄0.3和0.1%。值得注意的是，10月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市二手住宅价格环比均停止下跌势。房市调整而拖累经济的压力有势纾缓，中国经济或正在逐渐接近中期的底部。

11月中国经济工作会议逐渐把政府重心从治理腐败转到经济上后，长期战略已出，或可令未来地方投资加快。加上，中国积极支持基建投资，推动高端制造业产品出国，基本面稳。今年确是中国内地股市的牛市起步点，只要经济一路稳走下去，随着资本市场的开放，改革执行到位，国际资金东来，明年市况可更胜今年。上证走势略有所回，暂似乎只是受新股又将集中发行所致，过去一般在新股发行以后又重踏升途，故不为所忧。

沪港通通车初期，已预计有波动，果真如是，见经纬纺织 H股显着回挫24%，如早前以H股股价大幅低于A股为由而扫入，都几伤！所以初期，两地投资者需要更多的时间观察。中、港两地股市联动，投资者买不买港股，强调始终是基本面主导。盈利基础稳健，而又派发稳定股息的企业，股海找寻，太平洋网络 可算其一。该股2009年、2010年、2011年、2012年及2013年度每股盈利分别为0.14人民币、0.19人民币、0.21人民币、0.21人民币及0.23人民币，稳增趋势；而每股股息0.1人民币、0.13人民币、0.15人民币、0.15人民币及0.16人民币，派息亦是平稳。过去三年，派息比率都维持70%左右。今年上半年，集团的收入按年上升18.4%，而净利润增加5.9%，没有银行借贷，持短期银行存款及现金共2.84亿人民币。

-------------------------------------------------------------------------------

楼价续跌，内房捱沽/ 余少文

沪港通登场后，国企指数两连跌，难怪中国早前不肯放行沪港通，股市下跌也跟经济放缓有关，房地产市场下跌也累及经济表现，惟有寄望中国再放松楼市调控。中国内地股市昨日下挫，国企指数全日跌128点或1.2%，收报10,426点，成交额135亿港元，只有16%主板H股可以逆市上升。而红筹指数跌31点或0.7%收，报4,349点，成交额52亿港元。国指连续两日大阴烛，过去所见，连日大阴烛的后市偏淡为主，而指数目前暂守250天平均线，失守便下试支持区10,000点至10,100点。实际上，10月低位10,097点不宜有失，否则指数由9月高位11,440点的调整将会继续下去，会以波浪理论中的a、b、c三个浪下跌，第一个跌浪底为10,097点，第二个反弹浪顶为周一高位10,875点，如第三个跌浪跟第一个跌浪幅度一样，则调整会低见9532点，较预期的9,600点和9,800点还要低。

然而，仍然认为大市下跌，是给予投资者低吸机会，不管下跌目标是9,800点还是9,532点，又或是9,200点，吸纳绩优股以及过去一直提及的保险股和证券股，都是不错的选择。惟内房股短线仍要小心，但若然中国在房地产调控中再松手多小小，则不妨留意内房股，因为中国内地楼市处于下跌周期，或有博反弹机会。国家统计局公布的数据，中国内地楼价持续下跌，符合中国过去数年的下跌要求，70大中城市新建住宅销售价格环比便连跌6个月，尽管过去两个月的跌幅收窄至0.8%，但同比则跌2.6%，如果没有记错，应是相关数据推出以来最大的跌幅。而价格同比下跌的城市数目增加至67个，只有3个可以升。至于环比下跌的城市达69个，1个持平。

至于早前公布的房地产开发数据，1至10月开发投资7.7万亿人民币，同比升12.4%，较1至9月回落0.1%，但却是今年升幅下跌以来最细的回落。商品房销售面积亦继续下跌，但跌幅7.8%则是过去三个月来首次收窄，而商品房销售额亦跌7.9%至5.6万亿人民币，同样是三个月来首次收窄跌幅。又粗略计算商品房价格，亦发现平均销售价格在7月反弹，10月又出现反弹，每平方米平均售价6,300人民币，较9月升1%；如只计算住宅，每平方米售价为5,976人民币，连续六个月下跌。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘