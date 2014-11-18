台湾债市：公债RP利率稳定无波，但公司债交割令调度略显频繁

路透台北11月18日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周二变化不大，但因今日及本周仍有大额公司债交割，寿险资金提解增多，令市场调度略显频繁。不过整体市场资金供应仍属充足，利率暂不受影响。

市场调度人士指出，今日有元大宝来人民币债发行，紧接着明日兆丰银行的美元债也要交割，使得寿险资金的供给较受压抑，受影响的证券商转从其他投信、银行调度，尚无太大困难。

此外，市场逐渐感受国际板债券发行的资金趋紧效应，部分证券商顺势调整往来客户结构，与寿险往来部位缓步降低，并增加与企业法人及自然人的承作比重，也享受企业及个人客户较为便宜的资金成本。

〞利率没有动，钱就是左手进、右手出，进出稍微频繁一点。〞一位本地证券商交易员说。

交易商亦指出，11月份的整体资金情势稳定，当前可提供跨月资金的金融机构比例约上升至五成，部分票券商甚至只收跨月资金，拒收月内，显示市场对11月底资金趋紧的预期不高，预估月底前利率尚能稳定，顶多至月底前最后两三个交易日有机会微幅走升。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有变动。

今日有元大宝来证券10亿人民币公司债及旺矽 7亿转换公司债发行，也有玉山银行18亿台币还本。

本周其他交易日公司债发行落点如下：周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。