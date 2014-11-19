港报社评：依法清障，彰显法治权威--文汇报11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
执达主任昨日在中信大厦外移除障碍物，虽然遇到阻扰，但过程大致畅顺。清障顺利，彰显法庭权威，同时，在主流民意强烈反对下，「占中」搞手们面对执达主任与警方联手执行禁制令，也不敢太过放肆。香港作为法治社会，必须谨守依法办事的规则。任何问题都应通过合法的途径来解决，对付违法「占中」行为，诉诸法庭是合适和有效的方式。
非法占领行动堵塞交通、扰乱社会长达50多天，香港法治遭受重创，社会利益受损，市民忍无可忍，期待清障行动早日落实，让社会恢复正常。多个民调显示，近70%民意要求占领行动全面撤退。当法院第一次颁发禁制令，占领者竟然置若罔闻，将法院禁制令踩在脚下，引起社会哗然。法院再度延长禁制令，并授权警方给予协助。因此，昨日执达主任采取清障行动，占领者不得不收敛起往日漠视法治的嚣张气焰，不敢过分阻挠清障行动。
尊重法治是本港的社会核心价值，任何人要表达任何诉求，包括政治诉求，都应遵循法律，采取合法的途径。占领行动侵犯他人合法使用道路的权利，法庭不仅颁发禁制令，要求占领者还路于民，更授权执达主任、警方确保禁制令的实施。这是法治社会中依法办事的应有之义。
当禁制令全面落实后，不能排除有占领者会违法占领其他地区。因此，警方必须坚决执法，绝不手软地拘捕重新占领者，防范占领行动无休无止，留下无穷后患。
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