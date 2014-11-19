港报社评：以禁令作下台阶，可免全输--星岛日报11月19日

法庭执达吏昨日大致顺利执行临时禁制令，中信大厦进出口一带道路得以恢复畅通。继之而来的打通旺角交通经脉，挑战难度较高，需要警方周密配合。占领人士如果不将想手上的民意筹码输光，以烂尾收场，便应利用法庭禁令做下台阶，结束堵路行动，改用其他策略争取其诉求。

昨日清除路障的行动，没有激烈反抗冲突，没有人被捕，没有出现一派人退场后另一派人走来堵路的场面。金钟占领者不再抱有「外围阵綫」不能让寸步的心态，不愿意冒干犯藐视法庭罪的风险。

当局在行动前，已经发出清楚讯息，凡阻碍执达吏执行法庭命令者，将会即场被捕解上法庭，以藐视法庭罪审理，罪成可以被判即时监禁，大大加重了公民抗命的成本。

现在法庭已经就清除旺角弥敦道一带路障颁下临时禁制令，下一步即轮到旺角「清场」。旺角向来是战况最复杂的「战场」，当中混杂不少有背景人士、滋事分子和激进组织成员，触发冲突的风险远比金钟为高。警方需要吸取之前处理占领行动的经验，周密部署。

继中信和旺角两处后，针对金钟夏慤道一带占领行动「大本营」的禁制令申请，亦已呈交法庭处理。

现时占领行动组织者和群众大都身心俱疲，继续下去又争取不到甚么，无休止的占领徒招更大民怨，部分占领人士也表明希望政府早日「清场」作一了结。占领行动的组织者如果明智的话，应利用法庭禁令作为下台阶，号召参与者遵从命令撤离，如此尚可避免民主运动全盘皆输。

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