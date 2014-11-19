港报社评：占领者主动退场挽人心，社区播种民主伺机再起--明报11月19日

占领行动今日持续至第53日，何时终结，昨日传来较正面信息。执达吏在金钟中信大厦执行禁制令，清除占领者架设的障碍物，并未遇到对抗阻挠。

执达吏在中信大厦执行禁制令，过程虽云顺利，但是仍有占领者就清除障碍物范围，与执达吏争拗，反映占领者留恋霸占路面的心态。另有业界已获法庭颁发禁制令，执达吏日内亦会到旺角占领场地清除障碍物。

目前有可能出现的情况，是占领者移离禁制令指定范围，却在范围外继续安营紮寨；若警方继续基于诸多考虑而不执法，则禁制令能否从根本上破解占领，就成为疑问。

占领行动处于民意逆转，行动之初一呼百应，人声鼎沸，现在是民气溃散，声沉影寂。从多个民意调查结果显示，约70%市民不认同占领，他们认为占领者应该即时退场；即使和平占中发起人陈健民也提出转化策略。

在法律层面，终审法院前任首席法官李国能呼吁学生「这时候应该撤退」，他认为法院颁布的禁制令未有受到尊重，他特别强调「法治是香港的基石，永远不可以让这基石动摇」。

历经占领运动的转折，占领者应该认识按香港所处客观现实环境，争取民主普选不可能毕其功于一役；眼前方向，应该谋求转化运动的意志和能量，持续在其他方面展现出来。今日的香港学生勿留恋街头，拿出气度，及早有尊严而退，转进其他领域，使民主理念扎根社区，为下一场民主运动做好准备。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘