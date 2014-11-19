港报社评：占领逾月当反思，认清现实拓前路--信报11月19日

随着执达吏总算顺畅地执行法庭禁制令，昨天清除金钟中信大厦外占领区的障碍物时基本上没有遇到阻挠，期间只受到示威者零星滋扰与包围，一场持续超过五十天的雨伞运动即将落幕几无悬念，不管学生领袖多么不愿意带头撤退，道路被堵的占领区范围相信不久将缩小，继而回复原貌。

学生领袖本来有多次宣布光荣撤退的机会，惟初生之犊不怕天高地厚，非要坚持争取最完美的民主理想不可，因此一次又一次错失摘取胜利成果的良机。

民意逆转的原因，一方面是没完没了的占领行动实实在在损及民生，为社会秩序带来负面影响，另一方面，向来理性务实的香港人不喜欢过于情绪化的斗争戾气，一时激荡的对抗尚可接受，旷日持久的对峙仇视则恕难奉陪。

纵使占领运动未完结，现阶段已让人清晰地看到三个事实。首先，香港人争取民主的决心不减；其次，香港存在着难以化解的「人民内部矛盾」；最重要的一点则是，中国的确崛起得愈来愈强大，习李体制果然硬桥硬马，底气之劲足以寸步不让。

表面上师老无功，雨伞运动仍然可以改变策略持续下去，但必须戒慎恐惧的，是别再以冲击法治来达成目标，切勿诡辩说为了公义而违法无损法治核心。香港的法治得来不易，示威者特别是学生千万不要走进激情理想化的盲点，莫肆意把法治视作儿戏，否则很容易从道德高地被撵下陡坡。年轻无疑是本钱，却不保证一定可翻身。

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