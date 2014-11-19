《港报快速浏览》--11月19日报摘,社评及财经评论****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报 《香港报摘》--经济日报 《香港报摘》--其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：依法清障，彰显法治权威--文汇报11月19日 港报社评：占领者主动退场挽人心，社区播种民主伺机再起--明报11月 19日 港报社评：安倍提前大选，保相位难救经济--经济日报11月19日 港报社评：以禁令作下台阶，可免全输--星岛日报11月19日 港报社评：占领逾月当反思，认清现实拓前路--信报11月19日 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：中央急推沪港通为救市--信报11月19日 港报财经评论：盈利股息稳增，太网有值博率--经济日报11月19日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。