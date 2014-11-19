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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:25 BJT

****《港报快速浏览》--11月19日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：依法清障，彰显法治权威--文汇报11月19日                            
 港报社评：占领者主动退场挽人心，社区播种民主伺机再起--明报11月              
 19日                                                            
 港报社评：安倍提前大选，保相位难救经济--经济日报11月19日                    
 港报社评：以禁令作下台阶，可免全输--星岛日报11月19日                        
 港报社评：占领逾月当反思，认清现实拓前路--信报11月19日                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中央急推沪港通为救市--信报11月19日                            
 港报财经评论：盈利股息稳增，太网有值博率--经济日报11月19日                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                      
 台湾报摘                                                                      
    
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