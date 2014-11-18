更新版 1-新债招标：中国国开行三至10年债与预期偏离不大，二级市场改善形成支撑

* 一年债受惠手续费因素，结果明显偏低

* 三至10年与预期偏离不大

* 现券收益率止升转降，与新债互成支撑 (新增市场评论等内容，并更新发行量)

路透上海11月18日 - 中国国家开发银行 周二上午招标的五期固息债，除一年期继续受惠于手续费因素，中标收益率明显偏低外，三至10年四期债结果总体与预期偏离不大，因现券早盘收益率开始止升转降，与一级市场相互形成支撑。

业内人士周二透露，国开行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.5074%，明显低于3.61%的预测均值；三年、五年、七年和10年结果分别为3.9614%、4.08%、4.18%和4.22%。

北京一基金公司交易员认为，一年债结果偏低，“主要是手续费影响很大。”

他并表示，与其他期限相比，一年期结果对二级市场影响非常有限。而三年和五年结果并未出现担心中的过高利率，机构情绪受到一定鼓舞，导致现券收益率由稳转降，从而进一步利好随后招标的七年和10年两期债。

上述五期债的投标倍数分别为4.28倍、3.08倍、2.54倍、2.63倍和2.35倍。此前市场预测均值依次为3.61%、3.92%、4.06%、4.20%和4.23%。

与农发行周一下午招标的五年、七年和10年同期限固息债相比，国开行今日五年债与农发行持平，七年和10年则低出2-3个基点(bp)左右。

华中一银行交易员并指出，在第一批招标结果公布后，二级市场收益率转降，但相对来说，国开行七年和10年新债结果却未同幅度走低。或因本次为新发债，流动性较老债有欠缺影响。

银行间市场固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新收益率分别为3.6664%、3.9697%、4.0969%、4.1902%和4.1913%。

国开行此前将今日五期债的发行总量，由原来的220亿元调增为240亿元，涉及的品种为七年和10年，在原基础上各增加10亿元。其中一年和三年期品种为国开行今年第23期 和25期 增发债，五年、七年和10年为新发债。

具体发行条款如下：

第23、25增发债；27-29期新发债

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发行上限 1/3年40亿元；5/7年50亿元；10年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月20日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/19-11/20

上市日 1年11月24日；3/5/7/10年11月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留