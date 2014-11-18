《KEMP专栏》OPEC的选择：哪个似乎都不完美

**减产分配**

如果OPEC真的决定减产，最大问题就变成如何分配减产。

那些最有能力减产的国家(沙特阿拉伯、科威特与阿联酋)，刚好也是最没有减产动机的国家。

最需要油价上升的国家(伊朗、伊拉克、利比亚、尼日利亚以及委内瑞拉)，则是最没有本钱减产的国家。

伊朗责怪沙特，利用美国对伊朗石油出口实施制裁的机会，提升自己的市场份额，伊朗期望沙特与其盟国能扛下多数的减产。

事实上，沙特占全球石油出口的比例大致维持平稳。制裁、战争与中东地区不安情势所造成的供应缺口，其实是被美国页岩油补足，过去五年，美国页岩油日产量达300万桶之多。

如果选择减产，沙特几乎笃定将会坚持所有OPEC成员国个个有份。没有理由要求沙特接受远高出自己过去市场份额的减产比例。(link.reuters.com/suw43w)

如果减产总量只有约50万桶/日，将太少而无法在短期内明显影响价格或市场平衡。

想要产生影响，OPEC需要凑到至少100万桶的减产总量。

从1990年代末期以来，沙特占OPEC产量的份额维持在30%左右，以此来看，沙特或可贡献30万桶的减产量，最多也有可能加码到50万桶。

沙特的两个友好盟国--科威特与阿联酋，依据各自的财力，可能合计减产15-25万桶。其他OPEC成员国因此只需要相对较小的象征性减产，总计减产30-40万桶左右。

减产将展现出OPEC对页岩油革命的挑战并非毫无招架之力。不过藉着减产拉抬油价，也会帮了那些对减产毫无贡献的非OPEC产油国一把。

这种坐享其成的现象一直是OPEC最大的困扰。过去是英国、挪威、墨西哥与俄罗斯受惠最多。如今则将是美国的页岩油业者。

如果油价真的反弹，而非OPEC产油国供应成长力道不减，OPEC有可能不得不在12-18个月后再度减产，而且面临市场份额一去不返的可能性。

OPEC必须针对自身的产量、油价与非OPEC产油国产量，找出最佳的联手解决之道。这个难度极高，因为石油需求前景，以及美国页岩油业者对油价下跌的敏感程度，充满极大的不确定性。

因此下周OPEC各国石油部长在维也纳开会时，其实没有任何好的选择--只能从几个烂选项中，期望找出一个最不烂的。