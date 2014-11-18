《综述》日本首相安倍料将推迟上调消费税，并宣布提前大选

据日本放送协会(NHK)公共电视新闻的报导，反对党民主党高层川端达夫在一新闻发布会上表示，安倍是在试图掩盖安倍经济学失灵迹象。

“安倍企图通过解散国会来掩饰一切。”川端达夫称。

没什么人预期自民党及其盟党会失去众议院的多数地位。不过金融市场和分析师已开始揣测，执政联盟得票表现或许不如预期的可能性。

“经济衰退将让反对党更有攻击安倍的着力点，这代表执政联盟丢掉一些席位的可能性。”顾问公司Teneo Intelligence的Tobias Harris说。

日本两次消费税上调的经济影响比较图 link.reuters.com/qer92w

日本各项经济指标变化走势图 link.reuters.com/zem62w (完) (编译 张荻/郑茵/洪曦; 审校 蔡美珍)