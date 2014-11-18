《综述》日本首相安倍料将推迟上调消费税，并宣布提前大选

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
据日本放送协会(NHK)公共电视新闻的报导，反对党民主党高层川端达夫在一新闻发布会上表示，安倍是在试图掩盖安倍经济学失灵迹象。
“安倍企图通过解散国会来掩饰一切。”川端达夫称。
没什么人预期自民党及其盟党会失去众议院的多数地位。不过金融市场和分析师已开始揣测，执政联盟得票表现或许不如预期的可能性。
“经济衰退将让反对党更有攻击安倍的着力点，这代表执政联盟丢掉一些席位的可能性。”顾问公司Teneo Intelligence的Tobias Harris说。
日本两次消费税上调的经济影响比较图 link.reuters.com/qer92w
日本各项经济指标变化走势图 link.reuters.com/zem62w (完) (编译 张荻/郑茵/洪曦; 审校 蔡美珍)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。